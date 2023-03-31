Полиция задержала двух судимых россиян с 200 килограммами кокаина

МВД возбудило дело после изъятия 200 кг кокаина в грузовиках с фруктами в Петербурге

Следователи МВД возбудили уголовное дело после изъятия свыше 200 килограммов кокаина из грузовиков с фруктами, прибывших в Петербург. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, наркополицейские задержали двух ранее неоднократно судимых местных жителей. Они оборудовали в грузовике тайники, в которых перевозили наркотики. Стоимость изъятого кокаина по ценам черного рынка превышает 800 миллионов рублей, отметила Волк.

Международная наркогруппировка переправляла товар в Россию из стран Латинской Америки.

Это один из крупнейших уловов полицейских за последнее время.