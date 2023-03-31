Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:41, 31 марта 2023Силовые структуры

Полиция задержала двух судимых россиян с 200 килограммами кокаина

МВД возбудило дело после изъятия 200 кг кокаина в грузовиках с фруктами в Петербурге
Начало событий в новости Полиция задержала хранителей крупнейшего российского тайника с кокаином

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Следователи МВД возбудили уголовное дело после изъятия свыше 200 килограммов кокаина из грузовиков с фруктами, прибывших в Петербург. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, наркополицейские задержали двух ранее неоднократно судимых местных жителей. Они оборудовали в грузовике тайники, в которых перевозили наркотики. Стоимость изъятого кокаина по ценам черного рынка превышает 800 миллионов рублей, отметила Волк.

Международная наркогруппировка переправляла товар в Россию из стран Латинской Америки.

Это один из крупнейших уловов полицейских за последнее время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Кремле допустили обсуждение Путиным и Лукашенко идеи перемирия с Украиной
Стало известно о взрыве в Запорожье
Застрявший в пробке на М-4 военный с ранением рассказал о ночи на трассе
Лукашенко исключил передачу власти своим детям
В России зафиксировали рекордные инвестиции в недвижимость
Китай назвал дату открытия страны для туристических групп
Риши Сунака обвинили в растрате миллионов из госбюджета на частные полеты
В Кремле отчитались о ходе СВО
Александр Емельяненко высказался о реванше с Дациком
В Киево-Печерскую лавру пришли радикалы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.