Полиция задержала хранителей крупнейшего российского тайника с кокаином

Силовики задержали двоих россиян с 223 килограммами кокаина на 1,5 миллиарда рублей

В Ленинградской области силовики задержали двоих россиян при попытке демонтировать один крупнейших тайников с кокаином. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, мужчин задержали возле одного из тайников в поселке Металлострой. Это один из крупнейших уловов полицейских за последнее время — 200 прямоугольных брикетов кокаина из Латинской Америки. Общий вес изъятого — свыше 223 килограммов. Минимальная оценка стоимости товара — 1,5 миллиарда рублей.

30 марта сообщалось, что в самолете умер 59-летний пассажир, пытавшийся провезти 777 граммов кокаина в животе из Венесуэлы в Россию.