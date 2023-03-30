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08:51, 30 марта 2023Силовые структуры

Мужчина попытался провезти в Россию кокаин и умер в самолете

В самолете умер пассажир, пытавшийся провезти в животе 777 г кокаина из Венесуэлы в Москву

Фото: Unsplash

В самолете умер 59-летний пассажир, пытавшийся провезти 777 граммов кокаина в животе из Венесуэлы в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, фигурант следовал по маршруту из Порламара в Москву. Во время длительного перелета ему стало плохо, и он умер. Бортпроводники не поняли, что произошло с мужчиной, по прибытии в аэропорт Шереметьево тело забрали врачи.

Выяснилось, что в животе россиянина находились 82 контейнера с жидким веществом, содержащим кокаин. Всего было обнаружено более 777 граммов наркотика. Смерть россиянина наступила из-за передозировки.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Также силовики ищут сообщников погибшего.

Ранее стало известно, что в аэропорту Пулково задержали прилетевшую из Стамбула россиянку с кокаиновыми конфетами.

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Екатерина Власова
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