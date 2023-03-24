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14:44, 24 марта 2023Силовые структуры

В Пулково задержали прилетевшую из Стамбула россиянку с кокаиновыми конфетами

В аэропорту Пулково задержали прилетевшую из Стамбула россиянку с кокаиновыми конфетами

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Петербурге задержали прилетевшую из Стамбула 25-летнюю россиянку с кокаиновыми конфетами. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, девушка прилетела из Турции в аэропорт Пулково. Ее остановили в зеленой зоне, заметив в чемодане подозрительные предметы. Таможенники открыли чемодан путешественницы и увидели там три пакета в зеленой обертке. Внутри находилось 70 конфет. Выяснилось, что в сладости был добавлен кокаин.

В настоящий момент правоохранители выясняют, где фигурантка приобрела «сувениры».

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево задержали 33-летнюю женщину с флаконом масла каннабиса из Омана.

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Екатерина Власова
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