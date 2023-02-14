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В Шереметьево задержали прилетевшую из Омана россиянку с маслом каннабиса
В аэропорту Шереметьево задержали 33-летнюю женщину с флаконом масла каннабиса из Омана
В аэропорту Шереметьево задержали россиянку с маслом каннабиса. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, пассажирка прилетела в Москву из Омана. Во время досмотра сотрудники заметили коричневый флакон с жидкостью. Женщина объяснила, что это лекарство от врача с полуострова для решения проблем с газообразованием. Она пояснила, что уже десять лет мучается от вздутия живота.
Однако полицейские решили изъять флакон и проверить содержимое. Экспертиза показала, что внутри масло конопли весом более двух граммов. Теперь фигурантке грозит уголовная ответственность.
Ранее стало известно, что в Самаре попал под следствие 35-летний полицейский, попытавшийся сбыть наркотики другу-военнослужащему.