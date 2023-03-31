В Кремле отреагировали на слова Лукашенко про договоры между военными на фронте

Песков переадресовал Минобороны вопрос о словах Лукашенко про договоры между военными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о словах белорусского лидера Александра Лукашенко про договоры между российскими и украинскими военными на линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Лукашенко в послании белорусскому народу и парламенту заявил, что, по имеющейся у него информации, участники конфликта на Украине по обе стороны фронта уже «сами договариваются».

Песков отреагировал на заявление белорусского лидера, предложив журналистам подтвердить или опровергнуть эту информацию у представителей Министерства обороны России. «Наши военнослужащие, которые задействованы в специальной военной операции, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи», — добавил он.

Ранее Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств проведут переговоры 5 апреля, за день до запланированного на 6 апреля заседания Высшего госсовета Союзного государства.