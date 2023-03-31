Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:15, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным

Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным 5 апреля и обсудит с ним некоторые вопросы

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

Белорусский лидер сообщил, что планирует встретиться с Путиным 5 апреля, за день до запланированного на 6 апреля заседания Высшего госсовета Союзного государства.

«Позвонил несколько дней назад, предложил этот алгоритм, примерно [так же], как он вел переговоры с Си Цзиньпином», — пояснил Лукашенко. По его словам, они обсудят «некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на заседании госсовета».

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства на фоне действий недружественных стран затронут, в частности, темы, связанные с безопасностью.

31 марта Лукашенко также заявил, что «не ложился» под Путина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Артемовска
Уголовное дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна направили в суд
Кафельников высказался о допуске россиян к Уимблдону-2023
Стало известно об уничтожении группы французских наемников ВСУ
Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным
Россиянам рассказали о возможности снизить плату за ЖКХ
Пьяный белорус забрел в квартиру поляка, съел кастрюлю гуляша и уснул
Названо число погибших на Украине белорусов
В Швеции оценили последствия вступления Финляндии в НАТО
Лукашенко призвал сделать Китай посредником в переговорах по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.