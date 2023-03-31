Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным

Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным 5 апреля и обсудит с ним некоторые вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

Белорусский лидер сообщил, что планирует встретиться с Путиным 5 апреля, за день до запланированного на 6 апреля заседания Высшего госсовета Союзного государства.

«Позвонил несколько дней назад, предложил этот алгоритм, примерно [так же], как он вел переговоры с Си Цзиньпином», — пояснил Лукашенко. По его словам, они обсудят «некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на заседании госсовета».

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства на фоне действий недружественных стран затронут, в частности, темы, связанные с безопасностью.

31 марта Лукашенко также заявил, что «не ложился» под Путина.