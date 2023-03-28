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12:39, 28 марта 2023Бывший СССР

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко обсудят вопросы, связанные с безопасностью

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал журналистам вопросы, которые на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ) будут обсуждать президент России Владимир Путин с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, главы государств на фоне действий недружественных стран затронут, в частности, темы, связанные с безопасностью.

«Повестка дня Высшего госсовета прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего СГ. Но при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью», — ответил он на вопрос, планируются ли отдельные переговоры президентов и будет ли на них обсуждаться инициатива о хранилище для ядерного оружия в Белоруссии.

Заседание Высшего госсовета СГ пройдет 6 апреля. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, к настоящему моменту Москва и Минск существенно продвинулись в практической реализации союзных программ.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, стало известно 26 марта — об имеющихся планах Владимир Путин сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Варвара Кошечкина
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