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14:58, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко опроверг свое положение «под Путиным»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что «не лег под Путина»

Фото: Maxim Guchek / BelTA / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не ложился» под своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию ведет БЕЛТА.

Глава республики сообщил, что ему поступают сигналы о том, что он «лег под Путина», и опроверг это утверждение. «Никто ни под кого не ложился», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, взаимодействие Минска с Москвой носит многоплановый характер. «Мы выстроили эффективную модель межгосударственных отношений, в центре которых — строительство Союзного государства. Союзное строительство способствовало решению сложных социально-экономических вопросов, позволив нашим странам формировать условия для устойчивого роста экономики, увеличения товарооборота, координировать внешнюю политику», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналистам вопросы, которые Путин и Лукашенко будут обсуждать на заседании Высшего госсовета Союзного государства 6 апреля. Он уточнил, что на фоне действий недружественных стран президенты, в частности, затронут темы, связанные с безопасностью.

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Алевтина Запольская
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