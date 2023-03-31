Лукашенко опроверг свое положение «под Путиным»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что «не лег под Путина»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не ложился» под своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию ведет БЕЛТА.

Глава республики сообщил, что ему поступают сигналы о том, что он «лег под Путина», и опроверг это утверждение. «Никто ни под кого не ложился», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, взаимодействие Минска с Москвой носит многоплановый характер. «Мы выстроили эффективную модель межгосударственных отношений, в центре которых — строительство Союзного государства. Союзное строительство способствовало решению сложных социально-экономических вопросов, позволив нашим странам формировать условия для устойчивого роста экономики, увеличения товарооборота, координировать внешнюю политику», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналистам вопросы, которые Путин и Лукашенко будут обсуждать на заседании Высшего госсовета Союзного государства 6 апреля. Он уточнил, что на фоне действий недружественных стран президенты, в частности, затронут темы, связанные с безопасностью.