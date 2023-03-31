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14:45, 31 марта 2023Ценности

Стилист раскрыл россиянам правильные способы носить кроссовки

Стилист Андрей Проявил посоветовал россиянам не носить кроссовки на босу ногу

Фото: Joseph Barrientos / Unsplash

Стилист Андрей Проявкин раскрыл россиянам правильные способы носить кроссовки. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

В первую очередь специалист призвал не надевать их на босую ногу. «Надевайте короткие или длинные спортивные носки. А вторых, кроссовки и колготки — не лучшее сочетание, хотя сами по себе колготки в тренде», — отметил Проявкин.

Кроме того, эксперт посоветовал не сочетать данный предмет гардероба с офисной юбкой до колен. Лучше сделать выбор к пользу юбок длины мини или в пол, которые отлично смотрятся с обувью в винтажном стиле. Собеседник издания объяснил, что кроссовки можно носить с широкими и свободными брюками и оверсайз-пиджаком.

В заключение Проявкин дал рекомендации по поводу платьев. «Нужно отдавать предпочтение минималистичным, однотонным вариантам и платьям-рубашкам. Нарядные платья сочетать с кроссовками гораздо сложнее», — уточнил он.

Ранее персональный стилист Ольга Ефимова назвала россиянам модели кроссовок, которые давно вышли из моды. По словам эксперта, неактуальными стали варианты яркой цветовой гаммы, а также украшенные блестками и меховыми вставками.

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Мария Винар
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