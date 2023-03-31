Стилист раскрыл россиянам правильные способы носить кроссовки

Стилист Андрей Проявил посоветовал россиянам не носить кроссовки на босу ногу

Стилист Андрей Проявкин раскрыл россиянам правильные способы носить кроссовки. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

В первую очередь специалист призвал не надевать их на босую ногу. «Надевайте короткие или длинные спортивные носки. А вторых, кроссовки и колготки — не лучшее сочетание, хотя сами по себе колготки в тренде», — отметил Проявкин.

Кроме того, эксперт посоветовал не сочетать данный предмет гардероба с офисной юбкой до колен. Лучше сделать выбор к пользу юбок длины мини или в пол, которые отлично смотрятся с обувью в винтажном стиле. Собеседник издания объяснил, что кроссовки можно носить с широкими и свободными брюками и оверсайз-пиджаком.

В заключение Проявкин дал рекомендации по поводу платьев. «Нужно отдавать предпочтение минималистичным, однотонным вариантам и платьям-рубашкам. Нарядные платья сочетать с кроссовками гораздо сложнее», — уточнил он.

Ранее персональный стилист Ольга Ефимова назвала россиянам модели кроссовок, которые давно вышли из моды. По словам эксперта, неактуальными стали варианты яркой цветовой гаммы, а также украшенные блестками и меховыми вставками.