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07:04, 31 марта 2023Мир

Чешский генерал рассказал об уничтожении танков Leopard

Чешский генерал Шедивы назвал поставляемые Киеву немецкие танки Leopard переоцененными

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы назвал переоцененными немецкие танки Leopard, поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ). Своей оценкой он поделился в беседе с журналом Czdefence.

По его словам, данные машины не являются «чудо-оружием». Шедивы привел в пример уничтожение не менее десяти танков Leopard в операции Турции в Сирии против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

Чешский генерал также отметил, что западные политики недостаточно осведомлены о реальном положении дел на Украине, а также о потерях Киева на фронте.

Ранее в марте Шедивы заявил, что Россия скрывает в себе большой потенциал. Он подчеркнул, что Западу и Украине опасно недооценивать Москву. Любой, кто не анализирует объективно возможности своего противника, «рано или поздно проиграет». «Поэтому нам нельзя недооценивать россиян», — призвал он.

Марина Совина
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