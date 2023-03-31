Чешский генерал рассказал об уничтожении танков Leopard

Чешский генерал Шедивы назвал поставляемые Киеву немецкие танки Leopard переоцененными

Бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы назвал переоцененными немецкие танки Leopard, поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ). Своей оценкой он поделился в беседе с журналом Czdefence.

По его словам, данные машины не являются «чудо-оружием». Шедивы привел в пример уничтожение не менее десяти танков Leopard в операции Турции в Сирии против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

Чешский генерал также отметил, что западные политики недостаточно осведомлены о реальном положении дел на Украине, а также о потерях Киева на фронте.

Ранее в марте Шедивы заявил, что Россия скрывает в себе большой потенциал. Он подчеркнул, что Западу и Украине опасно недооценивать Москву. Любой, кто не анализирует объективно возможности своего противника, «рано или поздно проиграет». «Поэтому нам нельзя недооценивать россиян», — призвал он.