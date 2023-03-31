Чешский генерал рассказал об уничтожении танков Leopard
Бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы назвал переоцененными немецкие танки Leopard, поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ). Своей оценкой он поделился в беседе с журналом Czdefence.
По его словам, данные машины не являются «чудо-оружием». Шедивы привел в пример уничтожение не менее десяти танков Leopard в операции Турции в Сирии против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).
Чешский генерал также отметил, что западные политики недостаточно осведомлены о реальном положении дел на Украине, а также о потерях Киева на фронте.
Ранее в марте Шедивы заявил, что Россия скрывает в себе большой потенциал. Он подчеркнул, что Западу и Украине опасно недооценивать Москву. Любой, кто не анализирует объективно возможности своего противника, «рано или поздно проиграет». «Поэтому нам нельзя недооценивать россиян», — призвал он.