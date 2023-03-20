Чешский генерал заявил о скрытом потенциале России

Экс-глава Генштаба армии Чехии Шедивы заявил, что Западу и Украине опасно недооценивать РФ

Бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы заявил, что Россия скрывает в себе большой потенциал. Об этом он сообщил в беседе с ведущей Rádio universum Мартиной Коциановой.

Шедивы заявил о скрытом потенциале России и подчеркнул, что Западу и Украине опасно недооценивать Москву. Любой, кто не анализирует объективно возможности своего противника, «рано или поздно проиграет». «Поэтому нам нельзя недооценивать россиян», — призвал он.

Экс-глава Генштаба армии Чехии добавил, что у Москвы «еще много чего припасено». Он также назвал неэффективными санкции Запада против страны, поскольку она обладает и экономическим потенциалом. «В этом у россиян преимущество перед украинцами», — заключил он.

Ранее в учениях НАТО в Норвегии разглядели сигнал президенту России Владимиру Путину. Отмечается, что военные отрабатывали сценарий, похожий на события в Крыму в 2014 году.