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02:24, 20 марта 2023Мир

Чешский генерал заявил о скрытом потенциале России

Экс-глава Генштаба армии Чехии Шедивы заявил, что Западу и Украине опасно недооценивать РФ

Фото: Unsplash

Бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы заявил, что Россия скрывает в себе большой потенциал. Об этом он сообщил в беседе с ведущей Rádio universum Мартиной Коциановой.

Шедивы заявил о скрытом потенциале России и подчеркнул, что Западу и Украине опасно недооценивать Москву. Любой, кто не анализирует объективно возможности своего противника, «рано или поздно проиграет». «Поэтому нам нельзя недооценивать россиян», — призвал он.

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Экс-глава Генштаба армии Чехии добавил, что у Москвы «еще много чего припасено». Он также назвал неэффективными санкции Запада против страны, поскольку она обладает и экономическим потенциалом. «В этом у россиян преимущество перед украинцами», — заключил он.

Ранее в учениях НАТО в Норвегии разглядели сигнал президенту России Владимиру Путину. Отмечается, что военные отрабатывали сценарий, похожий на события в Крыму в 2014 году.

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Марина Совина
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