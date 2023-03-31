Лукашенко отказался умирать в должности президента

Лукашенко заявил, что не хочет умирать в должности президента и не будет «хромой уткой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается умирать в своей нынешней должности и не будет «хромой уткой» (политический термин, означающий президента, чьи полномочия скоро истекут — прим. «Ленты.ру»). Об этом он заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию, пишет РИА Новости.

«До последних своих дней в этой должности я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как говорят: вот объявил об уходе и будет хромой уткой», — заявил белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, у него достаточно полномочий, чтобы защитить свою страну, и он больше, чем остальные, в этом заинтересован, так как «в это вложил всю свою жизнь».

Ранее белорусский президент объявил окончание своего века и заявил, что не собирается переделывать конституцию республики под себя. Он подчеркнул, что белорусский народ сам решит, кто будет следующим президентом страны.