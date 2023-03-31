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12:12, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко объявил окончание своего века

Лукашенко объявил окончание своего века и отсутствие намерений переделывать конституцию

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил окончание своего века и заявил, что не собирается переделывать конституцию республики под себя. Об этом он рассказал в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает РИА Новости.

«Коль уж такая драка началась. (…) Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду», — сказал политик.

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Кристина Есикова
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