Лукашенко объявил окончание своего века и отсутствие намерений переделывать конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил окончание своего века и заявил, что не собирается переделывать конституцию республики под себя. Об этом он рассказал в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает РИА Новости.

«Коль уж такая драка началась. (…) Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду», — сказал политик.