Пианист Денис Мацуев заразился коронавирусом

Пианист Денис Мацуев заявил, что заразился коронавирусной инфекцией

Народный артист России, пианист Денис Мацуев заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что музыкант вынужден перенести свои концерты, приуроченные к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова. Изначально выступления были запланированы на 1, 2 и 3 апреля и должны были пройти в Московской филармонии. Все билеты остаются действительными.

Ранее госпитализированный с коронавирусом российский режиссер Никита Михалков высказался о своем состоянии. «Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — написал он в своем Telegram-канале. Кинематографист поблагодарил всех, кто беспокоился о его самочувствии.