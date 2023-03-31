МЧС сообщило о более тысячи автомобилей в заторе на трассе М-4

МЧС: более тысячи автомобилей остались в снежном заторе на трассе М-4 «Дон»

Более тысячи автомобилей остались в снежном заторе на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ситуация на данный момент улучшается. Представитель ведомства уточнил, что в пунктах временного размещения (ПВР) находились около 134 человек, из них приблизительно 30 детей. Кроме того, отметил Филиппов, вдоль трассы организованы пункты обогрева.

30 марта в нескольких городах Ростовской области ввели режим ЧС из-за обильного снегопада и метели, а позднее по участку М-4 приостановили движение транспорта. Образовалась огромная пробка, водители находятся в ней уже больше суток.

Многие сообщили о том, что у них заканчивается бензин, питьевая вода и еда и им негде их приобрести — в некоторых случаях магазины и заправки находятся слишком далеко, чтобы дойти до них пешком в такую погоду. Люди стараются помогать друг другу — разбирают отбойники, чтобы покинуть трассу, откапывают машины, пытаются передать продукты.