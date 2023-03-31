Застрявшие водители описали ситуацию на заснеженных трассах Ростовской области

Застрявшая на трассе под Ростовом женщина описала ситуацию фразой «еще ночь не переночуем»

Ситуация на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области патовая, заявил водитель по имени Виктор, застрявший со вчерашнего дня в пробке из-за непогоды. В беседе с «Лентой.ру» он и другие водители описали обстановку на заметенных дорогах региона.

Виктор стоит на 946-м километре в сторону Ростова-на-Дону с обеда 30 марта. «Ситуация патовая, конца и края затора не видать. У нас все есть, в помощи не нуждаемся, заправка в двух километрах, люди сами ходили за едой и бензином», — сообщил он.

Другая собеседница Ленты.ру рассказала, что ее родители простояли в пробке 12 часов. «Выбрались благодаря простым людям, которые разобрали отбойник своими силами и пропустили автомобили», — поделилась Светлана.

946-м километр М-4 «Дон» Фото предоставлено Виктором

Екатерина Яковлева рассказала «Ленте.ру», что ее семья с двумя детьми застряла в снежном плену в районе станицы Владимировской Ростовской области. По ее словам, протяженность пробки там составляет примерно 8-10 километров.

«В 16:00 навигатор повел в "обход пробки" через Шахты. Никаких предупреждающих сотрудников ДПС или МЧС по пути не было. Шахты проехали сносно. До трассы М-4 оставалось 10 километров, и все встали. Единственный магазин закрылся в 23:00. Просилась с детьми в фельдшерский пункт на ночь — не пустили. Так стоим с 18:00», — рассказала женщина.

Бензин заканчивается, купить негде, снегоочистителей нет. Ситуация страшная, вторую ночь мы тут не переночуем Екатерина Яковлева

Аналогичная ситуация сложилась и на другой федеральной трассе А260, сообщил водитель по имени Михаил. Там, между хутором Поповка и Каменск-Шахтинским, уже сутки стоит в пробке его 50-летний отец. У мужчины нет ни топлива, ни еды, ни воды, ни связи. «Чтобы появилась связь, нужно было два километра идти», — уточнил он.

«Вчера пробовали выехать туда из Ростова на "нивах". Купили вчера ночью продукты, чтобы людям отвезти, раздать по пути, может, маленькие дети есть, кому-то нужно покушать. Сказали, что даже не пропустят туда, там все перекрыто, и мы эту идею оставили», — добавил мужчина.

30 марта управление ГИБДД по Ростовской области сообщило о приостановке движения транспорта по участку трассы М-4 «Дон» в регионе из-за снегопада. На участке трассы образовалась пробка длиной 50 километров. Позже затор удалось сократить до 30 километров.

Утром 31 марта на участке трассы, где застряли в пробке тысячи машин начали пропускать в сторону Москвы первые фуры.