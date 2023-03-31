Затор на трассе М-4 в Ростовской области сократился до 30 километров

В МЧС заявили, что затор на трассе М-4 «Дон» под Ростовом сократился до 30 километров

Федеральная трасса М-4 «Дон» остается заблокированной. Однако длина затора в Ростовской области сократилась до 30 километров, дорогу постепенно освобождают от снега, заявили в пресс-службе ГУ МЧС, передает российский портал 161.ru.

В ведомстве разъяснили, что на участке с 940-го по 950-й километр трассы под Ростовом-на-Дону при помощи бульдозеров делают «карманы» для проезда легковушек и грейдеров.

Заглохшие автомобили вывозят с трассы эвакуаторами. С дороги были убраны отбойники, чтобы водители могли двигаться в обратном направлении.

Кроме того, вдоль дороги открыли семь пунктов временного размещения. По сведениям МЧС, в них эвакуировано 147 человек, в том числе 34 ребенка. Также в Ростовской области начали работу 7 мобильных и 8 стационарных пунктов обогрева и питания.

До этого сотрудники МЧС Ростовской области обратились к водителям, застрявшим в пробке на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада.

Ранее управление ГИБДД по Ростовской области сообщило о приостановке движения транспорта по участку трассы М-4 «Дон» в регионе из-за снегопада.