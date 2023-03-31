Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:50, 31 марта 2023Россия

Сотрудники МЧС обратились с просьбой к застрявшим на М-4 «Дон» водителям

Сотрудники МЧС Ростовской области призвали застрявших на М-4 «Дон» водителей объединяться

Кадр: Telegram-канал «Лента дня»

Сотрудники МЧС Ростовской области обратились к водителям, застрявшим в пробке на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Так, водителей большегрузного транспорта призвали объединяться для оказания взаимной помощи во время экстренной расчистки автодороги от снега.

Ведомство указало, что подобные действия направлены на общую экономию топлива транспортных средств, обогрев водителей и освобождение проезда для тяжелой техники.

Ранее управление ГИБДД по Ростовской области сообщило о приостановке движения транспорта по участку трассы М-4 «Дон» в регионе из-за снегопада. На участке трассы на севере региона образовалась пробка длиной 50 километров. Региональное ведомство призвало водителей воздержаться от поездок по автодорогам области до улучшения погодных условий.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием
Все срочники весеннего призыва будут служить в России
Отец пятерых детей поехал в отпуск мечты и погиб в аварии во время звонка жене
Минобороны пообещало вовремя вернуть домой всех срочников
Российские военкоры сообщили о «Судном дне» для ВСУ
Перечислены самые популярные у столичных предпринимателей сферы бизнеса
В России предложили вернуть летнее время
В Генштабе России высказались о планах по второй волне мобилизации
Врач назвал время повышенного риска заражения венерическими болезнями
Власти Аргентины начали отказывать россиянам в ВНЖ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.