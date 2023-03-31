Сотрудники МЧС обратились с просьбой к застрявшим на М-4 «Дон» водителям

Сотрудники МЧС Ростовской области призвали застрявших на М-4 «Дон» водителей объединяться

Сотрудники МЧС Ростовской области обратились к водителям, застрявшим в пробке на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Так, водителей большегрузного транспорта призвали объединяться для оказания взаимной помощи во время экстренной расчистки автодороги от снега.

Ведомство указало, что подобные действия направлены на общую экономию топлива транспортных средств, обогрев водителей и освобождение проезда для тяжелой техники.

Ранее управление ГИБДД по Ростовской области сообщило о приостановке движения транспорта по участку трассы М-4 «Дон» в регионе из-за снегопада. На участке трассы на севере региона образовалась пробка длиной 50 километров. Региональное ведомство призвало водителей воздержаться от поездок по автодорогам области до улучшения погодных условий.