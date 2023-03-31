Россиянам рассказали о возможности снизить плату за ЖКХ

Экономист Дайнеко: россияне могут получить субсидии на оплату услуг ЖКХ

На возможность снизить плату за коммунальные услуги могут рассчитывать не только малоимущие граждане, но и те, чей доход превышает прожиточный минимум. Об этом россиянам рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, экономист Ольга Дайнеко, сообщают РИА Новости.

По словам эксперта, некоторые жители страны могут обратиться к государству, чтобы получить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Так, если объем расходов на коммуналку составляет больше 22 процентов от доходов, то семья может рассчитывать на помощь. За субсидией могут обратиться и иностранцы при наличии международного договора.

При этом в расчет возьмут общий доход семьи и площадь жилья. Дайнеко добавила, что помимо субсидии можно получить и компенсацию. «Отличие субсидии от компенсации в том, что субсидия — это возврат уплаченных средств, а компенсация по льготе — фиксированная скидка на оплату ЖКУ в связи с принадлежностью к льготной категории», — объяснила экономист.

Ранее юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко заявила, что хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ необходимо как минимум три года. Россиянам посоветовали оставлять квитанции на более долгое время, чтобы при необходимости доказать факт оплаты.