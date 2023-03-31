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10:51, 31 марта 2023Силовые структуры

Лжеполицейский подкинул россиянину наркотики и потребовал 120 тысяч рублей

В Дагестане лжеполицейский и его подельник похитили мужчину и подкинули ему наркотики

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Дагестане двоих местных жителей задержали по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 28 марта подельники приехали в поселок Турали-4, встретились со своим знакомым, насильно посадили его в автомобиль и надели наручники. После этого один из фигурантов сказал, что работает в полиции. Затем сообщники подбросили жертве неизвестное вещество, заявив, что это наркотики, и стали требовать у него 120 тысяч рублей за непривлечение к ответственности.

Россиянин согласился. Тогда лжеполицейский и его товарищ разрешили ему позвонить приятелю и попросить привезти деньги. Когда тот приехал, пленнику удалось рассказать ему о произошедшем. После этого потерпевший сделал вид, что ему привезли не всю сумму, и попросил похитителей поехать вслед за его другом, чтобы забрать остаток. В Каспийске подозреваемые были задержаны полицейскими, которых успел вызвать приятель мужчины.

Ранее сообщалось, что суд в Омске вынес приговор банде лжеполицейских за похищение криптовалюты на 84 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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