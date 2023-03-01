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17:10, 1 марта 2023Силовые структуры

Отобравшей у россиянина криптовалюту банде лжеполицейских вынесли приговор

Омский суд вынес приговор банде лжеполицейских за похищение криптовалюты на 84 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Омска приговорил троих жителей Москвы и Московской области к лишению свободы на срок от шести лет и шести месяцев до девяти лет за похищение у местного жителя крупной суммы. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Фигурантов признали виновными по статьям 162 («Разбой»), 327 («Использование поддельных документов») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Следствие и суд установили, что в июле 2021 года злоумышленники узнали о наличии у бывшего программиста международной финансовой компании криптовалюты на 84 миллиона рублей и решили ее похитить. Для этого они прибыли в Омск и десять дней следили за мужчиной, изучая его распорядок дня и передвижение. 9 августа 2021 года члены банды остановили россиянина возле его дома и представились сотрудниками ФСБ и СКР, показав фальшивые удостоверения. Потерпевшего посадили в автомобили и вывезли безлюдное место, где потребовали передать три миллиона рублей и криптовалюту.

Когда злоумышленников задержали, похищенной суммы у них уже не оказалось. Суд обязал их возместить потерпевшему причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что руководитель филиала банка в Якутии похитил 108 миллионов рублей у 51 клиента, обещая доход.

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Илона Палей
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