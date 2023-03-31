В Польше предупредили о возможной катастрофе в случае вторжения НАТО на Украину

NDP: последствия вторжения войск НАТО на территорию Украины могут быть катастрофическими

Журналистка Ханна Крамер предупредила о возможной катастрофе в случае вторжения войск НАТО на Украину. Своим мнением она поделилась в колонке для польского издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Крамер заявила, что шансы президента Украины Владимира Зеленского на победу в конфликте с каждым днем снижаются. «Киевскому режиму уже ничего не поможет: ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка вооружений», — написала она.

По словам обозревателя, такое положение вещей может побудить США и их союзников ввести войска НАТО на Украину. «Последствия вторжения войск Североатлантического альянса на территорию Украины могут быть катастрофическими. Это может стать началом третьей мировой войны», — считает Крамер.

Она добавила, что Вашингтон собирается поддерживать Зеленского до конца, поскольку «поражение Киева будет означать конец американской диктатуры в мире». Кроме того, это поставит под сомнение необходимость существования самого Североатлантического альянса. «Совершенно понятно, что режим Зеленского держится только благодаря финансовой и военной помощи НАТО и США, которые становятся реальной стороной конфликта на Украине», — подчеркнула автор.

Ранее обозреватель Марек Галась в колонке для NDP раскрыл причину милитаризации Польши. По его мнению, страна наращивает военную мощь не для прямого столкновения с Россией, а для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины.