Медведев пригрозил уничтожать несогласованных с Россией миротворцев на Украине

Медведев: отправленные на Украину без согласования Москвы миротворцы будут уничтожены

Отправленные на Украину без согласования Москвы миротворцы будут безжалостно уничтожены. Об этом в Telegram заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, при появлении на территории Украины такие миротворцы станут законной целью Вооруженных сил России.

«Такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. (...) Они солдаты врага. Они комбатанты, а не "писмейкеры". И они будут погибать в ходе военных действий», — пригрозил он.

Желание направить в регион миротворцев Медведев объяснил намерением прикрыть планы вступления в вооруженный конфликт на уровне армии НАТО.