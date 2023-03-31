В Кремле прокомментировали дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Песков назвал крайне опасной дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Возможная дискуссия в Европейском союзе (ЕС) об отправке миротворцев на Украину является крайне опасной, если она ведется всерьез. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Это заявление, на которое очень важно обратить внимание. Если речь идет о серьезных каких-то "проговорах", то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», — прокомментировал представитель Кремля слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который рассказал о подобных обсуждениях в Евросоюзе.

Ранее Орбан заявил, что ЕС близки к началу обсуждений ранее табуированной темы об отправке миротворцев на Украину. «Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа [на Украину] или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — признал венгерский лидер.