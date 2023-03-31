Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 31 марта 2023Мир

В Кремле прокомментировали дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Песков назвал крайне опасной дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Фото: Baz Ratner / Reuters

Возможная дискуссия в Европейском союзе (ЕС) об отправке миротворцев на Украину является крайне опасной, если она ведется всерьез. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Это заявление, на которое очень важно обратить внимание. Если речь идет о серьезных каких-то "проговорах", то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», — прокомментировал представитель Кремля слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который рассказал о подобных обсуждениях в Евросоюзе.

Ранее Орбан заявил, что ЕС близки к началу обсуждений ранее табуированной темы об отправке миротворцев на Украину. «Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа [на Украину] или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — признал венгерский лидер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле допустили обсуждение Путиным и Лукашенко идеи перемирия с Украиной
Во Франции арбитрам запретили делать паузы в матчах для игроков-мусульман
Россия стала лидером по экспорту в Турцию
Лукашенко пообещал похудеть
Сотрудника Siemens в Германии уличили в шпионаже на Россию
Звезда «Солнцестояния» рассказала об издевательствах над собой во время съемок
В Кремле прокомментировали дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину
Сразу две опухоли удалили из мозга российской пенсионерки
В Кремле заявили об опасности призывов разместить ядерное оружие на Украине
Трампу предъявят обвинения в суде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.