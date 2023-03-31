Небензя заявил о невозможности мировой продбезопасности без экспорта из России

Постпред РФ при ООН Небензя: мировая продбезопасность без экспорта из России невозможна

Мировая продовольственная безопасность невозможна без экспорта зерна и удобрений из России. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По словам дипломата, «Вашингтону, Лондону и Брюсселю все сложнее "водить за нос" государства, зависящие как в целом от импорта продовольствия, так и от донорской помощи» в условиях возрастающих угроз мировой продбезопасности, «обеспечить которую без российских удобрений и зерновых никому не под силу».

Ранее стало известно, что один из крупнейших в мире поставщиков сельскохозяйственной продукции, американский трейдер Cargill, прекратит экспорт зерна из России. Российская дочерняя компании корпорации перестанет экспортировать зерно в следующем сельскохозяйственном году (начнется с 1 июля 2023-го и продлится до 30 июня 2024-го).