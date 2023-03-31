Новый роман о Джеймсе Бонде опубликуют к коронации Карла III

Новую книгу об агенте британской разведки Джеймсе Бонде опубликуют к коронации Карла III

Новый роман об агенте британской разведки MI-6 Джеймсе Бонде издадут к коронации короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Variety.

В книге «На секретной службе Его Величества» действие развернется за два дня до церемонии, 4 мая. Именно в этот день опубликуют произведение. Бонду, по сюжету очередной части, нужно будет предотвратить попытку сорвать торжественное событие.

Известно, что роман создал писатель и актер Чарли Хигсон, ранее написавший пять работ из серии «Молодой Бонд» о юности спецагента 007. Оригинал Яна Флеминга «На секретной службе Ее Величества» вышел ровно 60 лет назад — в 1963 году.

Ранее американский рэпер Снуп Догг заявил, что намерен принять участие в концерте в честь коронации британского монарха Карла III. Хип-хоп-артист подчеркнул, что чувствует почти родственную связь с королевской семьей, а грядущее выступление в ходе церемонии считает проявлением своего уважения и любви к правящей династии.