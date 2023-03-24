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16:31, 24 марта 2023Культура

Снуп Догг заявил о желании выступить на коронации Карла III

Американский рэпер Снуп Догг заявил, что намерен выступить на коронации Карла III

Фото: Joe Miller / IMAGO / Gonzales Photo / Globallookpress.com

Американский рэпер Снуп Догг заявил, что намерен поучаствовать в торжественном концерте в честь коронации британского монарха Карла III. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию The Sun.

Звезда хип-хопа рассказал, что чувствует почти родственную связь с королевской семьей, а грядущее выступление в ходе церемонии считает проявлением своего уважения и любви к правящей династии. Снуп Догг подчеркнул, что хочет появиться на мероприятии в знак благодарности покойной королеве Елизавете II.

51-летний музыкант вспомнил, что в середине 90-х он был обвинен в тяжком преступлении, из-за чего органы власти запретили ему въезд в Великобританию. Узнав об этом, за Снупа заступилась сама правительница, после чего решение суда было отменено. «Когда меня попытались выгнать из Англии, королева сказала, что ее внуки любят Снуп Догги Догга и он не сделал ничего плохого в Британии, поэтому она разрешила мне приехать», — вспомнил рэпер.

Он также отметил, что его творчество повлияло на принцев Уильяма и Гарри, которые любят его музыку, и именно поэтому он намерен выступить на грядущем торжественном концерте.

В феврале стало известно, что британские исполнители Эд Ширан и Адель отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III. Источники, близкие к Ширану, рассказали, что артиста не приглашали. О причине отказа Адель не сообщалось.

Официальная церемония коронации нового монарха Великобритании Карла III состоится в субботу, 6 мая 2023 года. Нынешний правитель стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II.

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Сергей Равин
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