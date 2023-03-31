Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:59, 31 марта 2023Экономика

Большинство россиян посчитали себя незаменимыми на работе

MyResume: 61 процент россиян назвали себя незаменимыми сотрудниками

Фото: Unsplash

Большинство россиян заявили, что от их работы многое зависит, а их увольнение вызовет большие трудности у работодателя. О результатах опроса карьерного портала MyResume сообщает «Газета.Ru».

Незаменимыми сотрудниками назвали себя 61 процент опрошенных. При этом 23,3 процента считают, что их уход обернется серьезными проблемами для компании. Среди возможных последствий от потери ценного кадра опрошенные называли штрафы от вышестоящих инстанций и остановку работы целых подразделений. Несколько человек заявили, что в случае их ухода руководитель последует за ними.

Каждый десятый считает, что руководитель не готов будет подписать его заявление на увольнение без дополнительных условий. Часть респондентов думает, что им будет предложен вариант самостоятельно найти себе замену до расторжения договора, другие уверены, что босс предложит дополнительные бонусы и будет уговаривать остаться.

Материалы по теме:
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе. Как это бьет по мировой экономике?
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе.Как это бьет по мировой экономике?
26 января 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

Еще чуть более четверти (27,7 процента) специалистов понимают свою ценность, но думают, что компании без них будет трудно только первое время. По их мнению, основной груз проблем ляжет на коллег, которым придется выполнять дополнительные задачи.

39 процентов россиян думают, что незаменимых сотрудников нет. Так, 12,6 процента ожидают некоторой негативной реакции начальства на увольнение, которому тем не менее не будет препятствовать. 26,4 процента и вовсе считают, что руководство легко одобрит их уход и он не принесет никаких серьезных последствий.

Ранее опрос рекрутинговой компании HeadHunter показал, что более 20 процентов россиян не проходят испытательный срок на работе. Чаще всего не задерживаются на новом месте сотрудники в возрасте от 25 до 44 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
В Кремле допустили обсуждение Путиным и Лукашенко идеи перемирия с Украиной
Эндокринолог назвала цвета самых полезных ягод
18-летняя россиянка утопила новорожденного сына
Мошенники похитили 20 миллионов рублей через приложение такси в Петербурге
Стало известно о взрыве в Запорожье
Застрявший в пробке на М-4 военный с ранением рассказал о ночи на трассе
Лукашенко исключил передачу власти своим детям
В России зафиксировали рекордные инвестиции в недвижимость
Китай назвал дату открытия страны для туристических групп
Риши Сунака обвинили в растрате миллионов из госбюджета на частные полеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.