Большинство россиян посчитали себя незаменимыми на работе

MyResume: 61 процент россиян назвали себя незаменимыми сотрудниками

Большинство россиян заявили, что от их работы многое зависит, а их увольнение вызовет большие трудности у работодателя. О результатах опроса карьерного портала MyResume сообщает «Газета.Ru».

Незаменимыми сотрудниками назвали себя 61 процент опрошенных. При этом 23,3 процента считают, что их уход обернется серьезными проблемами для компании. Среди возможных последствий от потери ценного кадра опрошенные называли штрафы от вышестоящих инстанций и остановку работы целых подразделений. Несколько человек заявили, что в случае их ухода руководитель последует за ними.

Каждый десятый считает, что руководитель не готов будет подписать его заявление на увольнение без дополнительных условий. Часть респондентов думает, что им будет предложен вариант самостоятельно найти себе замену до расторжения договора, другие уверены, что босс предложит дополнительные бонусы и будет уговаривать остаться.

Еще чуть более четверти (27,7 процента) специалистов понимают свою ценность, но думают, что компании без них будет трудно только первое время. По их мнению, основной груз проблем ляжет на коллег, которым придется выполнять дополнительные задачи.

39 процентов россиян думают, что незаменимых сотрудников нет. Так, 12,6 процента ожидают некоторой негативной реакции начальства на увольнение, которому тем не менее не будет препятствовать. 26,4 процента и вовсе считают, что руководство легко одобрит их уход и он не принесет никаких серьезных последствий.

Ранее опрос рекрутинговой компании HeadHunter показал, что более 20 процентов россиян не проходят испытательный срок на работе. Чаще всего не задерживаются на новом месте сотрудники в возрасте от 25 до 44 лет.