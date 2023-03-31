Нацпарк «Земля леопарда» показал своего самого милого обитателя

В «Земле леопарда» котенка леопарда Leo 195F назвали самым милым из больших кошек нацпарка

Котенок самки дальневосточного леопарда Leo 195F был признан самым милым представителем редчайших больших кошек, проживающих в нацпарке «Земля леопарда», за 2022 год. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Сотрудники нацпарка проанализировали данные фотоловушек за прошлый год, получив более миллиона снимков диких животных, обитающих на территории «Земли леопарда».

Снимок, который отобрал нацпарк, был сделан на юге территории — на нем самку Leo 195F засняли, когда она обходила свои владения в сопровождении детеныша.

Ранее сообщалось, что «Земля леопарда» опубликовала фотографию любующегося своим хвостом дальневосточного леопарда. В нацпарке отметили, что хвост леопарда длиннее половины тела — у самцов он может достигать 90 сантиметров, а у самок — до 73 сантиметров. С помощью хвоста леопарды изучают обстановку, выражают эмоции, балансируют при ходьбе и приземлениях, меняют направление во время резких поворотов на охоте и прыгают.