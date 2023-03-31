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09:46, 31 марта 2023Россия

В Совфеде высказались о полном разрыве отношений России с Западом

Сенатор Косачев: доктрина России не предусматривает полного разрыва отношений с Западом

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Доктрина России не предусматривает полного разрыва отношений с Западом. Так о полном прекращении отношений с западными странами высказался член Совета Федерации Константин Косачев. Слова сенатора приводит радиостанция «Говорит Москва».

По заявлению Косачева, вместо прекращения отношений Россия стремится выстроить многополярный мир.

«Мы нигде не декларируем полный разрыв с Западом. Мы декларируем категоричное неприятие той модели мироустройства, которую Запад пытается объявить в качестве единственно верной, где неолиберальная идеология», — заявил он. При этом сенатор отметил, что в той модели, которую хочет создать Россия, будет комфортно и странам Запада.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Запад в замалчивании фактов причастности к геноциду.

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Марк Леонов
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