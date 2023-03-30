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15:59, 30 марта 2023Россия

Медведев обвинил Запад в замалчивании фактов причастности к геноциду

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Запад замалчивает факты причастности к геноциду
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Запад замалчивает и стирает из коллективной памяти факты своей причастности к геноциду, работорговле и другим преступлениям. С таким обвинением в адрес западных стран выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

По словам политика, таким образом Запад фальсифицирует историю.

«Нельзя обойти вниманием постоянные попытки Запада (...) замалчивать факты этнических чисток, геноцида, (...) расизма, разрушения культурного наследия целых государств, по сути, — континентов», — приводит агентство слова Медведева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в лицемерии из-за позиции по беженцам. Российский дипломат упрекнула США в том, что власти сделали все возможное, чтобы «сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, а теперь еще и на Украине».

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Марк Леонов
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