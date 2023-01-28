Захарова упрекнула США в лицемерии из-за беженцев

Захарова заметила лицемерие США в желании переложить содержание беженцев на домохозяйства

В инициативе Welcome Corps, высказанной госсекретарем США Энтони Блинкеном, заметно «поразительное, но очень показательное американское лицемерие» в отношении беженцев. Об этом в субботу, 28 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам российского дипломата, программа направлена на то, «чтобы снять с американского госбюджета обязанность содержать беженцев и перенести это бремя на частные домохозяйства». По мнению Захаровой, именно в этом «видится поразительное, но очень показательное американское лицемерие».

Российский дипломат упрекнула США в том, что власти сделали все возможное, чтобы «сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, а теперь еще и на Украине». При этом после того, как люди начали покидать дома, «американский политистеблишмент» предложил своим же гражданам платить за пребывание беженцев в Соединенных Штатах.

На сайте движения Welcome Corps отмечается, что инициатива станет новой возможностью для обычных американцев, которые будут объединяться в компании, чтобы поддерживать беженцев в их адаптации в новом обществе. Такие компании, по условиям движения, должны собираться из не менее пяти участников старше 18 лет. Прибытие первых беженцев в рамках программы ожидается в апреле 2023 года.