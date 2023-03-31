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09:51, 31 марта 2023Мир

Половина австрийцев не захотела видеть Зеленского в своем парламенте

ATV: половина австрийцев высказались против выступления Зеленского в парламенте Австрии

Фото: Офис Президента Украины

Почти половина опрошенных австрийцев высказались против выступления президента Украины Зеленского в парламенте Австрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты социологического опроса, опубликованного телеканалом ATV.

Отмечается, что украинского лидера не захотели видеть в своем парламенте 49 процентов опрошенных австрийцев, из которых 27 процентов заявили, что Зеленскому «категорически нельзя» давать возможность выступить. Одобрили идею такого выступления всего 39 процента респондентов, а 12 процентов не смогло определиться с ответом.

Ранее Зеленский в дистанционном формате выступил на саммите Евросоюза в Брюсселе, где просил лидеров Европы предоставить больше военной помощи Вооруженным силам страны в наиболее краткие сроки. В ходе своей речи Зеленский «умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники».

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Глеб Бажуткин
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