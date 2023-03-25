Стало известно о требованиях Зеленского дать оружие ВСУ

El País: президент Украины Зеленский просил лидеров Европы на саммите ЕС дать оружие ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в дистанционном формате выступил на саммите Евросоюза в Брюсселе, где просил лидеров Европы предоставить больше военной помощи Вооруженным силам страны (ВСУ) в наиболее краткие сроки. Об этом пишут колумнисты газеты El País.

Журналисты заявили, что европейский саммит стал малосодержательным с политической точки зрения. В ходе своей речи Зеленский «умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники».

Однако в течение второго года конфликта на Украине Евросоюз стал терять импульс в вопросе помощи ВСУ. По мнению авторов статьи, у стран остается все меньше возможностей для введения санкций против России. При этом задержки с поставками вооружения Киеву вызывают недовольство украинских властей.

Отмечается, что поставки помощи сохраняются, но только на том уровне, который позволяет ВСУ сопротивляться, а не дать уверенный отпор.

Ранее журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски рассказала подробности выступления Зеленского на саммите Евросоюза. По ее словам, речь украинского лидера была резкой и эмоциональной, поэтому видео его обращения публиковать не стали.