В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Макеевки

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 17 снарядов

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в общей сложности 17 снарядов.

Уточняется, что украинские солдаты выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по городу Донецку и восемь таких же снарядов по населенному пункту Макеевка. Позже ВСУ обстреляли Донецк еще шестью снарядами. Данных о разрушениях, погибших и раненых не приводится.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал возможные сроки, в которые Вооруженные силы Украины могут начать штурм Киево-Печерской лавры. По его словам, это может произойти в ночь на 1 апреля или на выходных.