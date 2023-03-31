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23:14, 31 марта 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Макеевки

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 17 снарядов

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в общей сложности 17 снарядов.

Уточняется, что украинские солдаты выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по городу Донецку и восемь таких же снарядов по населенному пункту Макеевка. Позже ВСУ обстреляли Донецк еще шестью снарядами. Данных о разрушениях, погибших и раненых не приводится.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал возможные сроки, в которые Вооруженные силы Украины могут начать штурм Киево-Печерской лавры. По его словам, это может произойти в ночь на 1 апреля или на выходных.

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Марина Совина
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