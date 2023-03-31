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23:03, 31 марта 2023Бывший СССР

Рогов назвал возможные сроки штурма ВСУ Киево-Печерской лавры

Рогов заявил, что ВСУ могут начать штурм Киево-Печерской лавры на выходных

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал возможные сроки, в которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать штурм Киево-Печерской лавры. По его словам, это может произойти в ночь на 1 апреля или на выходных, сообщает ТАСС.

«Однозначно попытки штурма лавры будут либо ночью, либо на выходных», — заявил он.

Рогов уточнил, что формально монахов предупредили о том, что их придут выселять в понедельник, 3 апреля, однако имеется большая вероятность того, что штурм Киево-Печерской лавры произойдет раньше.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сравнил Украинскую православную церковь (УПЦ) с «гнойником, который нужно зачистить». При этом Рогов отметил, что слова Подоляка подпадают под статьи "даже украинского уголовного кодекса".

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Марина Совина
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