ЕС приблизился к обсуждению отправки миротворцев на Украину

Премьер Венгрии Орбан: страны ЕС близки к обсуждению отправки миротворцев на Украину

Страны Евросоюза (ЕС) близки к началу обсуждения темы отправки миротворцев на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа [на Украину] или лучше не посылать», — заявил лидер Венгрии.

Орбан отметил, что ранее для ЕС это была табуированная тема. Политик напомнил, что год назад страны также спорили о том, стоит ли отправлять Украине летальное оружие.

«Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос — только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска», — заявил премьер-министр.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что объединение ищет партнеров по безопасности и обороне в условиях появления новых угроз в мире. Дипломат рассказал, что страны объединения предложили государствам-партнерам подключиться к разработке и производству новых видов оружия.