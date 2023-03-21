Боррель: ЕС предложил странам-партнерам подключиться к разработке нового оружия

Европейский союз (ЕС) ищет новых партнеров по безопасности и обороне в условиях появления новых угроз в мире. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, его слова передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что страны объединения предложили государствам-партнерам подключиться к разработке и производству новых видов оружия. «Эти проекты доступны для стран за пределами ЕС — Норвегии, Канады, Украины, но также и другие страны, которые разделят наши подходы, например Сербия, могут присоединиться к этой инициативе», — уточнил он. Также, по словам Борреля, ЕС готов к сотрудничеству с государствами Азии и Африки.