Госансамбль РТ и Казанский цирк представят совместный спектакль «Семь жемчужин»

Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан (РТ) в сотрудничестве с Казанским цирком представит этноцирковой спектакль «Семь жемчужин». Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на художественного руководителя госансамбля РТ Айрата Хамитова.

По словам Хамитова, «Семь жемчужин» — это первый в республике мюзикл, который был поставлен в 2007 году. «Мы решили обновить этот проект. Но не в одиночку, а вместе с Казанским цирком», — рассказывает худрук о совместном спектакле.

В представлении примут участие артисты ансамбля, труппа цирка, а также учащиеся цирковой школы. Спектакль планируют включить в программу Казанского цирка и показывать на его площадке.

Отмечается, что вокальная часть представления будет исполнена на татарском языке, а герои будут общаться на двух языках. Таким образом, программа будет интересна и русскоязычным зрителям, и туристам.

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