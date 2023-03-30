В Красноярске поставят первую рок-оперу по роману Пушкина

Красноярский театр поставит рок-оперу «Орел и Ворон» по «Капитанской дочке» Пушкина

Красноярский музыкальный театр поставит первую в России рок-оперу по роману Пушкина «Капитанская дочка» — «Орел и Ворон». Об этом пишет «Город Прима».

Для работы над спектаклем Красноярский музыкальный театр пригласил творческую группу из Москвы. Режиссером-постановщиком выступил лауреат «Золотой маски» Дмитрий Белов. «Мы постарались заново перечитать Пушкина и отбросить заданные смыслы. Не будем давать универсальных ответов и утверждать, что плохо, а что хорошо. Наша задача — заставить зрителя думать и показать сложность и неуловимость героев», — рассказал он.

Музыка и либретто пишутся специально под голоса артистов театра: композитор рок-оперы — Артур Байдо, либретто создает автор «Норд-Оста» Алексей Иващенко. По словам Байдо, его задача заключается в том, чтобы зритель почувствовал в этой истории что-то знакомое.

«В жанре рок-оперы мы пытаемся совместить две вещи: противоборствующие силы и силу, которая над всем возвышается, — это сила любви. Это удивительное сочетание превращается во что-то монументальное, мощное, то, что должно нас направить в верное русло», — добавил он.

Премьерные показы пройдут 23 и 24 июня.

Ранее в марте сообщалось, что Новосибирский музыкальный театр впервые в мире представит мюзикл по мотивам романа русского и советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек, нашедший свое лицо».