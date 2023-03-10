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12:45, 10 марта 2023Моя страна

В Новосибирске представят мюзикл по мотивам романа Александра Беляева

Мюзикл по мотивам романа «Человек, нашедший свое лицо» представят в Новосибирске летом

Фото: «Ведомости»

Летом 2023 года Новосибирский музыкальный театр впервые в мире представит мюзикл по мотивам романа русского и советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек, нашедший свое лицо». Об этом сообщает ТАСС.

Пьеса написана специально для театра драматургом, автором либретто и стихов, поэтом Алиной Байбановой. Директор театра Леонид Кипнис рассказал, что действие романа происходит в вымышленной стране, а его главный герой — успешный артист, отличительной чертой которого является уродливая внешность. «Его уродливость представляет собой комическую маску, и все, кто его увидит, начинают хохотать», — объясняет Кипнис.

Директор добавил, что вскоре артист решается на отчаянный шаг в попытках привлечь внимание актрисы, в которую он влюблен. Герой ложится в клинику и превращается в красавца. «Он возвращается из клиники в свою среду, но выясняется, что таким он никому не нужен», — говорит Кипнис.

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Автором музыки для спектакля станет композитор, пианистка, лауреат российских и международных конкурсов, обладательница ТЭФИ Ульяна Стратонитская. Кипнис назвал музыку, написанную для мюзикла, очень необычной и даже авангардной. Планируется, что спектакль по фантастическому роману Беляева станет завершением театрального сезона.

Ранее сообщалось, что Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) планирует представить к осени ранее неизвестные произведения русского композитора Сергея Рахманинова. Художественный руководитель театра рассказал, что в настоящий момент оркестрирует те произведения, «которые никто еще не слышал никогда».

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Алиса Удовик
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