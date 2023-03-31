Трихолог перечислила россиянам восемь неочевидных причин появления перхоти

Трихолог Удалова: причинами возникновения себореи могут быть патологии ЖКТ

Трихолог и дерматовенеролог Ирина Удалова перечислила восемь неочевидных причин появления перхоти. На эту тему она высказалась в беседе с Life.

Врач заявила, что чаще всего перхоть является симптомом различных заболеваний, нежели последствием неправильно подобранных уходовых средств. По ее словам, причинами возникновения себореи могут быть патологии ЖКТ, дефицит витаминов и микроэлементов, патологии эндокринной системы, грибок или себорейный дерматит.

Помимо этого, доктор заверила, что нередко на появление перхоти влияют курение, нездоровое питание и затяжной стресс. В связи с этим героиня материала порекомендовала россиянам незамедлительно обращаться к медикам, чтобы решить данную проблему.

Удалова подчеркнула, что она составляет для каждого пациента персональный план, который может включать прием медикаментов, лечение сопутствующих заболеваний, криомассаж, мезотерапию, плазмотерапию, а также подбор средств по уходу за волосами и рекомендации по питанию.

Ранее в марте трихолог Елена Баранова раскрыла правду о пользе кокосового масла при облысении. По ее словам, оно глубоко проникает в структуру волос, делая их напитанными. Кроме того, масло обеспечивает легкое расчесывание.