Похитители выкрали у хозяев домашнего бенгальского тигра

Мексиканская полиция начала поиски похищенного домашнего тигра

В Мексике у хозяев украли бенгальского тигра. О розыске похитителей и необычного домашнего животного сообщает Associated Press.

Полицейские в мексиканском штате Сонора во вторник, 28 марта, начали поиски похищенного накануне взрослого бенгальского тигра по кличке Балума. Согласно официальному заявлению, пятилетнего тигра мужского пола выкрали из дома в столице штата, городе Хермосилло.

У хозяев были на руках все необходимые документы, доказывающие их право на содержание дикого животного. Следователи распространили фотографии дикой кошки, которая спокойно спит в клетке рядом с собакой. Они надеются, что горожане сообщат в полицию, если заметят пропавшего тигра.

Это не первый случай в Мексике, когда люди делают диких животных домашними питомцами и теряют их. Хищников иногда находят в резиденциях наркобаронов или замечают бродящими по улицам.

Ранее также сообщалось о мексиканце, который завел крокодила в качестве домашнего питомца. Мужчина назвал крокодила Гамора и даже позволяет ему спать в своей кровати.