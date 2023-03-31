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20:33, 31 марта 2023Из жизни

Похитители выкрали у хозяев домашнего бенгальского тигра

Мексиканская полиция начала поиски похищенного домашнего тигра

Фото: Simon Infanger / Unsplash

В Мексике у хозяев украли бенгальского тигра. О розыске похитителей и необычного домашнего животного сообщает Associated Press.

Полицейские в мексиканском штате Сонора во вторник, 28 марта, начали поиски похищенного накануне взрослого бенгальского тигра по кличке Балума. Согласно официальному заявлению, пятилетнего тигра мужского пола выкрали из дома в столице штата, городе Хермосилло.

У хозяев были на руках все необходимые документы, доказывающие их право на содержание дикого животного. Следователи распространили фотографии дикой кошки, которая спокойно спит в клетке рядом с собакой. Они надеются, что горожане сообщат в полицию, если заметят пропавшего тигра.

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Это не первый случай в Мексике, когда люди делают диких животных домашними питомцами и теряют их. Хищников иногда находят в резиденциях наркобаронов или замечают бродящими по улицам.

Ранее также сообщалось о мексиканце, который завел крокодила в качестве домашнего питомца. Мужчина назвал крокодила Гамора и даже позволяет ему спать в своей кровати.

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Антонина Черташ
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