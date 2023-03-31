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12:54, 31 марта 2023Ценности

Раскрыта связь между цветом помады и характером девушки

Российский визажист Юлия Москвичева: шоколадный цвет помады выбирают творческие девушки

Фото: пресс-служба Avon

Российский визажист косметического бренда Avon Юлия Москвичева раскрыла связь между цветом помады девушки и ее характером. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Москвичева рассказала, что красный оттенок добавляет образу дерзости. В то же время розовый или фуксию предпочитают романтичные девушки. Что касается фиолетовых и шоколадных тонов, то их выбирают те, кто любит творчество и креатив. «Нюдовые оттенки подходят для смягчения образа, напоминая о женственности и теплоте хозяйки», — отметила эксперт.

Также собеседница издания дала несколько рекомендаций по подбору помады. По словам Москвичевой, оранжевый цвет подчеркивает темные круги под глазами, а фиолетовые усиливает желтый подтон кожи. «Не стоит выбирать оттенок на глаз, лучше попробовать нанести помаду на подушечку пальца и поднести к лицу», — посоветовала она.

Кроме того, специалист напомнила о важности ухода за губами в весенний период. В связи с этим она предложила обратить внимание на помады, которые направлены на увлажнение и обладают стойким покрытием, например матовые.

В марте парикмахер-стилист раскрыл связь между цветом окрашенных волос девушки и ее характером. По словам эксперта, классический блонд выбирают женщины среднего возраста, среди них — воспитывающие детей матери и домохозяйки.

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Мария Винар
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