Россиянам раскрыли правильный способ сушки волос феном

Трихолог Юлия Нагайцева призвала сушить волосы не при максимальной температуре

Российский трихолог и дерматовенеролог Юлия Нагайцева раскрыла правильный способ сушки волос феном. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Современные приборы, в отличие от устройств прошлых поколений, позволяют сделать данный процесс безопасным за счет воздействия интенсивной струей воздуха, отметила эксперт. Главное, по ее словам, не выставлять максимальный температурный режим. «Это касается даже не столько стержней волос, сколько кожи головы: очень часто, когда пытаются быстро высушить голову и используют высокую температуру, пересушивают кожу. Из-за этого появляется чувство стянутости, зуд или перхоть. Также возможен ожог», — пояснила медик.

В то же время она указала, что повреждение волос предотвращает не только термозащита, но и бальзамы и несмываемые флюиды, которые создают аналогичную пленку на прядях. При этом специалистка призвала не ложиться спать с мокрыми волосами, поскольку в данном случае создается среда для появления патогенной микрофлоры. «Поэтому лучше всего хоть немного, но в прикорневой зоне волосы просушить. По длине сушить необязательно», — призвала Нагайцева.

Ранее в марте российский дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова назвала причины электризации волос и способы ее избежать. Справиться с указанной проблемой поможет смена головного убора и расчески и правильный уход за прядями. Так, последний должен включать питательные и увлажняющие сыворотки, отметила врач.