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05:34, 31 марта 2023Путешествия

Отец пятерых детей поехал в отпуск мечты и погиб в аварии во время звонка жене

32-летний британский турист попал в автокатастрофу во время отпуска в Таиланде и скончался

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Молодой отец пятерых детей поехал в отпуск мечты в Таиланд и погиб, попав в автокатастрофу во время звонка своей жене. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Уточняется, что 32-летний британский турист Джей Бриджхаус ехал на мотоцикле без шлема, когда на скорости столкнулся с автомобилем. Он получил тяжелые травмы, в том числе множественные переломы головы. Во время аварии мужчина разговаривал по телефону с супругой, из-за чего та услышала звуки столкновения в реальном времени.

По данным издания, семья пострадавшего приехала в Таиланд, чтобы быть рядом с ним во время лечения. Доставленный в больницу Бриджхаус пережил операцию, однако впал в кому, не приходя в сознание. В результате повторного кровоизлияния в мозг он скончался.

«Его сын Тедди сказал, что хотел бы быть Человеком-пауком и с помощью сверхспособностей спасти своего папу. А его падчерица Лили была в абсолютной истерике. Она не верила, что это может быть он. Никто не может подготовить человека к чему-то подобному», — рассказала мать погибшего Трейси.

Ранее жительница Великобритании отправилась в отпуск мечты со своим парнем в Перу и была найдена мертвой — ее останки нашли закопанными в землю недалеко от дома бабушки молодого человека. В настоящее время он объявлен в розыск.

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Зарина Дзагоева
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