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14:47, 31 марта 2023Забота о себе

Сексолог назвала способы оживить отношения за неделю

Сексолог Берман: чтобы оживить отношения, нужно заглянуть в душу партнеру и спать голышом

Фото: Joshua Chun / Unsplash

Сексолог Лора Берман назвала несколько простых способов, которые помогут оживить остывшие отношения всего за неделю. О них рассказывается в ее колонке для издания 30 seconds.

Берман предложила для начала определиться со своими эмоциями и составить список чувств, которые хотелось бы ощущать каждый день. Затем можно перейти к практике и попробовать заглянуть в душу партнеру. «Сядьте на полу друг напротив друга, скрестив ноги, и пусть он сделает то же самое, — объяснила сексолог. — Затем на одну-три минуты сосредоточьтесь на его глазе над сердцем».

Также Берман посоветовала сменить домашнюю одежду. Например, вместо леггинсов и спортивных штанов носить мягкие, приятные на ощупь вещи, причем необязательно сексуальные. «Пусть это будут шелковые шорты, меховые шлепанцы, бархатная пижама — ищите способы пробудить свою чувственность заново», — привела примеры она. По ее словам, это нужно, чтобы пробудить угасшие чувства и ощущение пребывания в моменте. Для этого же она порекомендовала спать голышом под пушистым одеялом.

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Кроме того, продолжила Берман, сексуальную жизнь помогут оживить 30 секунд объятий каждый день, ежедневные десятисекундные поцелуи и попытки намеренно соблазнить партнера — например, такие же эротические сообщения в мессенджере, как в самом начале отношений.

Полезным будет, считает сексолог, записать пять любимых качеств своего партнера. «Обменяйтесь этими списками. Важно каждый день в течение всей оставшейся недели хвалить партнера по крайней мере за пять вещей, которые делает правильно, и попросить его сделать то же самое», — советует она.

Наконец, эксперт призвала вовлечь партнера в чувственную игру. «Пускай это будет теплая ванна с пеной, парный массаж, совместная готовка с кормлением друг друга. Найдите что-то, что поможет вам замедлиться и осознать себя», — заключила она.

Ранее писательница и сексолог Закари Зейн объяснила, что делать, если слишком частый секс мешает спать. Она посоветовала бросить мужчину, который позволяет себе будить партнершу.

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Александра Лисица
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