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07:02, 28 марта 2023Забота о себе

Измученным частым сексом женщинам дали совет

Сексолог Закари Зейн посоветовала бросить мужчину, который будит партнершу ради секса

Фото: Alexandra Gorn / Unsplash

Писательница и сексолог Закари Зейн объяснила, что делать, если слишком частый секс мешает спать. В своей колонке в журнале Men's Health она посоветовала бросить мужчину, который позволяет себе будить партнершу.

Женщина, обратившаяся к Зейн за советом, рассказала, что ее партнер три раза в сутки хочет интимной близости, а ее собственные сексуальные потребности немного меньше. Больше всего ее раздражает, что парень не спит допоздна и будит ее глубокой ночью, требуя очередной порции ласк. Наутро женщина чувствует себя измученной, но положить конец ночным соитиям не может. «Он сказал, что если откажу ему, он перестанет хотеть секса, и без ночной близости мы больше не сможем спать в одной постели», — сказано в письме.

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Зейн дала утомленной сексом читательнице совет обратиться к психотерапевту, который отучит ее от желания всегда угождать людям. Это поможет ей в будущем построить более здоровые отношения, в которых к ее потребностям будут относиться серьезно.

По ее словам, недопустимо регулярно будить человека и лишать его сна. Более того, в описанной ситуации мужчина явно манипулирует и угрожает партнерше, принуждая ее к сексу, которого она не хочет. Если он так же ведет себя и в других вопросах, это, по ее мнению, повод для разрыва. «В отношениях участвуют два человека, которые ценят и слушают друг друга, а он не делает ни того, ни другого», — заметила Зейн.

Ранее психотерапевт Кейт Маккензи перечислила эффективные способы раскрытия женской чувственности. Она посоветовала избавиться от стыда, связанного с сексуальностью.

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Екатерина Улитина
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