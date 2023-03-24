Привыкшим к сексу без оргазма женщинам дали совет

Терапевт по вопросам секса Кейт Маккензи назвала способы раскрытия женской чувственности

Стыд назвали одной из главных причин, мешающих женщинам получать удовольствие от секса. В беседе с Metro психотерапевт Кейт Маккензи, специализирующаяся на вопросах секса и отношений, перечислила эффективные способы раскрытия женской чувственности.

Она отметила, что наслаждаться интимной жизнью многим женщинам мешают консервативные установки, полученные в детстве. Подсознательно они считают секс чем-то плохим и стыдным. Еще одна проблема — непонимание своего тела. «Оргазм — это немного похоже на вождение автомобиля. В идеале вы должны быть одновременно расслабленными и возбужденными», — дала совет Маккензи.

Женщинам, привыкшим к отсутствию оргазма, специалистка рекомендовала предпринять несколько шагов. Во-первых, выделить 30 минут в день на изучение собственного тела и записывать любые впечатления в специальный дневник. Во-вторых, поговорить о своей проблеме с терапевтом или хорошим другом. Маккензи объяснила, что люди склонны запирать плохие воспоминания и чувства, но их последствия все равно остаются с ними в виде установок и убеждений. Откровенная беседа поможет раскрыть истинные причины происходящего и преодолеть их.

Специалистка призвала быть терпеливее. По ее словам, секс не должен становиться гонкой за оргазмом, в которой неудача воспринимается как проигрыш и позор. «Хороший секс — это безопасность, а не давление», — заключила она.

Ранее сексолог Трэйси Кокс назвала самые большие проблемы женщин в постели. Она считает, что женщинам мешает излишнее беспокойство о внешности и оргазмах.